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الخميس 22 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

تعديل شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

اجتماع مدارس المتفوقين
اجتماع مدارس المتفوقين

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، تعديل شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM. 

شروط التقديم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

خطة التعليم للتوسع في مدارس المتفوقين STEM

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، اليوم الخميس لمناقشة شروط وضوابط الالتحاق بطلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس المتفوقين، وآليات الاختبار، ومدى جاهزية بعض المدارس ودخولها الخدمة في العام الدراسي المقبل 2023/ 2024، واستكمال أعمال الصيانة لبعض المباني التعليمية والإقامة، فضلًا عن العمل على حل أي مشكلة تعوق سير العملية التعليمية بهذه المدارس.

وأكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على انتظام العملية التعليمية بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وتلقي طلابها خدمات تعليمية وإقامة متميزة، والتوسع في أعدادها على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن عدد هذه المدارس يبلغ حتى الآن 19 مدرسة بمختلف المحافظات.

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه في ضوء اهتمام الدولة بالموهوبين والمبدعين لأنهم يصنعون الفارق في المستقبل، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تؤكد على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص كمعيار لالتحاق طلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM. 

تعديل شروط مدارس المتفوقين 

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه في هذا الإطار قررت اللجنة التنفيذية منح فرصة أكبر للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية استجابة لرغبات أولياء الأمور، والسماح بالتقدم للمدارس من الطلاب الحاصلين على مجموع يعادل (98%) فأكثر من المجموع الكلي، وإلغاء شرط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم)، كما يمكن للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع يعادل (95%) فأكثر من المجموع الكلي، التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين بشرط حصوله على الدرجة النهائية في مادة واحدة فقط على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

وقال وزير التربية والتعليم إنه حرصًا على تطوير آليات نظام القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وتحقيقًا للعدالة والشفافية، فقد تم تكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد أكثر من نموذج لاختبارات الالتحاق بالمشاركة مع مستشاري المواد الدراسية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن تكلفة الخدمات التعليمية والإقامة لطالب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM التي تتحملها الوزارة كبيرة، مضيفا أنه تقرر تشكيل لجنة لوضع ضوابط لقبول الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وبحث إعفاؤهم منها بعد عمل دراسة حالة لأسرهم.

وناقش الوزير، خلال الاجتماع، بحث توفير منح للطلاب خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتشجيعهم ودعمهم.

واستعرضت اللجنة التنفيذية جاهزية المدرستين الجديدتين (القاهرة الجديدة والحي 11 بأكتوبر) من حيث الأبنية والبنية التكنولوجية وتشغيلها في العام الدراسي 2023/ 2024 ، وكذا جاهزية مبنى الإقامة بمدرسة الأقصر.

ووافقت اللجنة على إنشاء مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمدينة الخارجة لخدمة أهالي محافظة الوادي الجديد وتقديم خدمات تعليمية متميزة لهم، واستكمال أعمال الصيانة الخاصة بالمباني التعليمية والاقامة.

كما ناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، موعد الإعلان عن قبول الطلاب الجدد وتعديل آليات اختباراتهم، والموافقة على الإعلان للتقدم للعمل بمدارس STEM من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين، بالإضافة إلى إقامة معسكر صيفي لطلاب مدارس STEM الفائزين في مسابقة (أيسف) الدولية لاستكمال وتطوير مشروعاتهم الفائزة.

وحضر الاجتماع اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للحد من التسرب التعليمي، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل، والدكتورة زينب محمد خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة عزيزة خليفة مدير عام الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين STEM، وغادة مصطفى كمال مدير عام المشروعات والدعم الفني، وأحمد حسانين مدير عام إدارة الشئون المالية، ومنال عزقول مستشار مادة الرياضيات، والدكتور تامر المصري من مركز البحوث التربوية.

كما حضر الاجتماع اللواء عمر حماد رئيس شركة كيرسيرفيس، والدكتور رضا أبو سريع، والدكتورة هالة الصيرفي، وأحمد رزق الله ممثلين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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