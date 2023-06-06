تقدم بوابة الوفد الإلكترونية شروط التقديم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بعد الحصول على الشهادة الإعدادية.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،العمل على التوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن عدد هذه مدارس المتفوقين يبلغ 19 مدرسة بمختلف المحافظات، ومن المقرر إنشاء مدرستين خلال العام الدراسي المقبل.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا تحظى باهتمام القيادة السياسية لرعاية المتفوقين والموهوبين وتنمية قدراتهم.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مدارس المتفوقين تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية بنسبة لا تقل عن 98%، كما يخضعون لاختبارات من جانب المركز القومي للامتحانات في الذكاء والقدرات العلمية.

وذكر وزير التربية والتعليم أن مناهج مدارس المتفوقين STEM تعتمد على التكامل بين المواد المختلفة، وتصميم نواتج تعلم خاصة بالمدرسة تتماشى مع المعايير العالمية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن مدارس المتفوقين "STEM" تساعد على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، والاعتماد على النفس، والتفكير المنطقي.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يتم قبول الطالب المتفوق دراسيًا من خريجى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالجامعات المصرية عن طريق ما يسمى النسبة المرنة، بجانب حصوله على منح من الخارج أو المنح المقدمة من الجامعات الدولية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن مدارس المتفوقين "STEM" تعد من أهم التجارب التعليمية الناجحة في مصر وأن الكثير من طلابها استطاعوا حصد مراكز عالمية متقدمة حظيت بإشادة من مختلف دول العالم.

شروط التقديم في مدارس المتفوقين

١. حصول الطالب على الشهادة الإعدادية.

٢. حصول الطالب على 98 في المائة وأكثر والدرجة النهائية في مادة من مواد (اللغة الإنجليزية أو العلوم أو الرياضيات).

٣. حصول الطالب على أكثر من 95 في المائة والدرجة النهائية في مادتين من المواد التي أدى فيها الامتحان (اللغة الإنجليزية أو العلوم أو الرياضيات).

٤. ألا يزيد عمر المتقدم على 18 عامًا.

٥. يجتاز الطالب اختبارات من 4 محاور: رياضيات وعلوم ولغة إنجليزية وأسئلة مهارات ذهنية، ويحصل الطالب فيها على درجة تحدد ترتيبه بين الطلاب المتقدمين.

أماكن مدارس المتفوقين

تقع مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) في محافظات الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وأسيوط، والأقصر، والفيوم، والغربية، والعبور، والشرقية، وبني سويف، وقنا، والمنيا، وسوهاج، وسرس الليان بالمنوفية، ومدينة السادات بالمنوفية.

آلية التقديم في مدارس المتفوقين

يجرى التقديم في مدارس المتفوقين إلكترونيًا على موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويتم الإعلان عن موعد التقديم من جانب وزارة التعليم.