إنجازات الدولة في مجال الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة (شاهد)

حققت الدولة المصرية إنجازات عديدة خلال 9 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصوصًا فيما يتعلق بمجال العشوائيات والمناطق غير الآمنة، إذ نجحت الدولة في القضاء على العشوائيات وتطويرها والارتقاء بكافة الخدمات بها.

اقرأ أيضًا.. لقاءات توعية وتكوينات ديكورية ضمن فعاليات قصور الثقافة ببشاير الخير

السيسي تمكن من محاربة العشوائيات بشكل شامل

وجرى تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، إذ تمكن الرئيس عبدالفتاح السيسي من محاربة العشوائيات بشكل شامل.

إنجازات الدولة بالإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة

وفي هذا الصدد استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" إنجازات الدولة بالإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة:

- نجحت الدولة عام 2021 فى تطوير جميع المناطق غير الآمنة وعددها 357 منطقة.

- إطلاق مشروع "سكن لكل مصريين" بمبادرة من رئيس الجمهورية.

- إنشاء 500 ألف وحدة سكنية فى المدن الكبرى والمحافظات.

- الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية فى عام 2022.

- الانتهاء من تسليم نحو 500 ألف وحدة سكنية.

- تطوير 53 منطقة غير آمنة بتكلفة 315 مليار جنيه.

- تسليم أكثر من 420 ألف وحدة سكنية بين 700 ألف وحدة تم طرحها لمحدودى الدخل.

- استيعاب 30 مليون نسمة بالمدن الجديدة فى 18 محافظة.