توزيع درجات الأسئلة المقالية في امتحان اللغة العربية 2023

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النموذج الرسمي لإجابة الأسئلة المقالية في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وعمّمت وزارة التعليم النموذج الرسمي لإجابة الأسئلة المقالية في امتحان اللغة العربية على المصححين، للاعتماد عليه في تقييم درجات الطالب عن كل جزئية في الإجابة بحسب نظام الروبريكس.

وتضمن نموذج إجابة الأسئلة المقالية في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 توزيع الدرجات على كل جزئية في الإجابة ليسترشد بها المعلم خلال التصحيح لحفظ حق الطالب.

ونوه نموذج إجابة الأسئلة المقالية في امتحان اللغة العربية بأن أي إجابة للطالب بنفس معنى الإجابة الصحيحة تعد صحيحة.

نموذج إجابة الأسئلة المقالية في اللغة العربية

تصحيح الأسئلة المقالية في امتحان اللغة العربية

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة سيكون بشكل إلكتروني وليس ورقي.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الأسئلة المقالية سيتم تقديرها من قبل معلمين اثنين بشكل إلكتروني من خلال صورة الورقة على الكمبيوتر لضمان دقة التقدير.

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه في حالة اختلاف تقدير المعلمين عن نصف درجة يتم إرسال الأسئلة لمعلم ثالث حفظا على حق الطالب.

أداء امتحان اللغة العربية 2023

أدى طلاب الثانوية العامة، يو الأحد الماضي، امتحان اللغة العربية في الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 بشكل ورقي في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

وبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذي أدوا امتحان اللغة العربية نحو 783 ألف طالب وطالبة بالشعبتين الأدبية والعلمية في ألفين و97 لجنة امتحانية بجميع المحافظات.

وتعتبر اللغة العربية مادة أساسية مضافة لمجموع شهادة الثانوية العامة المؤهل لدخول الجامعات، ويبلغ مجموع درجاتها 80 درجة، والنهاية الصغرى 40 درجة للنجاح في المادة.

وتضمن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة أسئلة العمليات العليا؛ لقياس مختلف مستويات المعرفة.

وبلغت عدد الأسئلة المقالية في مادة اللغة العربية للثانوية العامة أربعة أسئلة مقالية بـ 10 درجات، و51 سؤالا موضوعيا بمجموع 70 درجة، ليصبح عدد الأسئلة 55 سؤالًا إجمالا.

