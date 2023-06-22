تنشر بوابة الوفد الإلكترونية شروط التقديم في مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2023-2024.

أنشئت مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في المنيا بالشراكة مع شركة مصر للتأمين ومشروع قوي عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

تعتمد مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية على تقديم مناهج دراسية قائمة على الجدارات، وفق نظام تقييم يشمل الطالب والمعلم لإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عالٍ، وتأهيلهم لسوق العمل في مصر والخارج.

تتيح مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مسارات ثلاثة لخريجيه، وهي: الالتحاق بسوق العمل مباشرة، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، والالتحاق باقي الجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

مميزات مدرسة مصر للتأمين الدولية:

١. تبلغ مدة سنوات الدراسة في مدرسة مصر للتأمين الدولية ثلاث سنوات.

٢. تشمل المدرسة تخصص تسويق الخدمات المالية.

٣. تطبق مدرسة مصر للتأمين الدولية نظم جودة وفقًا للمعايير الدولية.

٤. تطبق مدرسة مصر للتأمين الدولية التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك من القطاع الخاص.

٥. تقدِّم المدرسة تعليمًا تنافسيًّا يتيح للخريجين فرص عمل بمجال التخصص محليًا ودوليًا.

٦. توفير الزي المدرسي.

٧. توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

٨. الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية.

٩. تقديم أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب.

١٠. تقديم أنشطة بناء الشخصية فى ريادة الأعمال الإرشاد والتوجيه المهني والموسيقى والدراما والرسم.

الفرص المتاحة لخريجي مدرسة مصر للتأمين:

١. العمل في شركات التأمين المختلفة.

٢. العمل في شركات المدفوعات الإلكترونية.

٣. العمل في المؤسسات المالية ذات العلاقة.

شروط التقديم في مدرسة مصر للتأمين الدولية:

١. أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023.

٢. ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2023.

٣. أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

٤. أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبى (اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات).

٥.اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.

٦. التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.