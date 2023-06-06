تزويد «شق الثعبان» بالخدمات لتحويلها لمدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا مع اصحاب المصانع والمعارض بمنطقة شق الثعبان بحضور العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره، عمرو هاشم مدير مكتب نائب محافظ القاهرة وسيد اباظة نائب غرفة مواد البناء وعدد من اصحاب المصانع والمعارض ومستثمري منطقة شق الثعبان.

ويهدف الاجتماع الي تعزيز التعاون المشترك لرفع كفاءة واجهات المصانع والمعارض لتتماشى مع اعمال التطوير القائمة بالمنطقة برمتها ومناقشة كافة التحديات التي تواجههم للارتقاء بها .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية،على اهتمام محافظة القاهرة بمنطقة شق الثعبان موضحة إلى أن المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان تشهد حاليًا تطويرًا كبيرًا خاصة فى رفع كفاءة المرافق كالمياه والصرف الصحى والكهرباء الى جانب اعمال رفع كفاءة الطرق و رصفها خاصة في منطقة الكيلو الاول بداية من مدخل مدينة شق الثعبان كأولوية عاجلة وذلك طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وأشادت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بالمستثمرين واصحاب الورش و المصانع الحريصين على تقنين أوضاعهم، مؤكدًة أن حرصهم على استكمال إجراءاتهم القانونية نابع من احساسهم بالمسئولية تجاه الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير المنطقة و صناعة الرخام لاستمرار التواجد والمنافسة فى السوق العالمى بالإضافة للسوق المحلى لتصبح مدينة عالمية من الطراز الاول.

واستعرضت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، من خلال عرض تقديمي لكافة اعمال التطوير التي تشهدها المنطقة والعمل على تزويدها بمختلف الخدمات والمرافق، سعياً لتحويلها إلى مدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت والتي شملت تطوير وتحسين مختلف شبكات البنية الأساسية بالمنطقة من شبكات المياه والصرف الصحي.

المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

كما استعرضت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ورفع كفاءة شبكات الاتصالات الموجودة، وكذا ما يتعلق برفع كفاءة شبكة الكهرباء، بحيث تكون منطقة صديقة للبيئة، ويكون التعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن، وذلك للحد من التلوث البيئي، كما يتم حاليا تطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة بهدف تحقيق السيولة المرورية الى جانب تطوير البوابات و اللاندسكيب موجهة الشكر لكل من ساهم بالمشاركة لانجاز هذه الاعمال .

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن خطة تطوير و تجميل وتصميم الارصفة والمشايات في مختلف شوارع المنطقة الصناعية مع اختلاف اتساعاتها تحقيقا للسيولة المرورية وإضافة العنصر الجمالي بالأرصفة من خلال عمل ٣ حارات في الاتجاه الواحد وتقليل الجزيرة الوسطى لتوسيع الطريق وتحديد عرضها لعمل المسافات البينية بين المزروعات أثناء أعمال السياج الشجرية وكذلك إنشاء وصلة لنقل حركة المرور وسيارات النقل الثقيل من طريق الأوتوستراد للطريق الدائري الاوسطى بطول ٧ كم، كما تم تنفيذ منطقة تشوينات لاستيعاب السيارات وحركة تجارة شراء بلوكات الرخام داخل شق الثعبان .

المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

كما شمل الاجتماع عرض لمقترح مبنى خدمة رجال الاعمال والذي سيتم تنفيذه على أعلى مستوى من خلال تحديد مواصفات المركز والخدمات التي سيقدمها لخدمة المستثمرين، وتسهيل أعمال التصدير من خلال وضع تصور تصميمي للمركز وخدماته التي يقدمها عبر فروع بنكية وشهر عقاري وقاعات للمؤتمرات ومكاتب إدارية لرجال الأعمال، ومكاتب للشحن والتفريغ ومطاعم وكافتريات وجراجات متعددة الطوابق ومعارض وغيرها من الخدمات التي يحتاجها مستثمري المنطقة الصناعية، لتطوير أعمالهم لتتوافر في مكان واحد تسهيلا عليهم للعمل على منافسة السوق العالمية، وفتح آفاق جديدة

وشهد الاجتماع استعراض جهود المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة فيما يتعلق بأوضاع المصانع والورش الموجودة، وإدخالها فى الاقتصاد الرسمى، إلى جانب ما يتعلق بموقف المشروعات الخاصة برفع كفاءة وتطوير المنطقة فى مختلف القطاعات، وذلك ضمن الخطة العاجلة أو متوسطة الأجل ومنها رصف الكيلو الاول كما نبهت على ضرورة رفع كفاءة واجهات المصانع والمعارض من خلال اعتماد الوان للدهانات موحدة و تصميمات للافتات طبقا للتصميم المعتمد ليتماشي مع اعمال التطوير القائمة حيث تم استعراض الوضع الحالي لكافة المصانع بالكيلو الاول والتوصيات المقترحة لرفع كفاءة الواجهات مع تحديد الجدول الزمني للانتهاء من الاعمال بالتنسيق والتعاون المشترك مع اصحاب المصانع والمعارض.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة التأكيد على الانتهاء من كافة اعمال المرافق والخدمات المقدمة قبل اعمال الرصف وتركيب البلدورات كما شددت على رفع كافة الإشغالات والمخالفات والالتزام بخطوط التنظيم و تكثيف حملات النظافة و رفع كافة الاتربة والمخلفات والاستجابة لكافة طلبات اصحاب المصانع لرفع كفاءة الاعمال بما يحقق امالهم وطموحاتهم .