عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة

ساعات قليلة ويبدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين المقبل 12 يونيو بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع منها التربية الوطنية والتربية الدينية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة سوف يؤدي جميع الطلاب في جميع محافظات مصر سواء الدارسين بشعبة علمي علوم او علمي رياضة أو أدبي، يوم الاثنين المقبل الموافق 12 يونيو 2023 الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، على أن تنتهي يوم 11 يوليو المقبل.

وقد حددت الوزارة عقوبة الغش في الامتحانات وحيازة المحمول داخل اللجان والتي تتضمن حرمان الطالب من الدخول للامتحان لمدة عام كامل، ويعتبر راسبًا في جميع المواد الدراسية التي تسبب فيها في الغش.

امتحانات الثانوية العامة

كما تضمنت عقوبة الغش الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد عن خمسين ألف جنيهًا.

كما تشملت عقوبة حيازة المحمول داخل لجان الامتحانات حتى لو مغلق يؤدى إلى الحرمان من الامتحان في المادة التي يؤدى فيها الطالب الاختبار.

وتضمنت حيازة التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة إذا كان مفتوح دون أن يستخدمه الطالب سوف يحرم من الامتحان لمدة عام دراسي كامل.

وفي حال استخدام الطالب التليفون المحمول داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة في الغش وتم ضبطه يحرم من الامتحانات لمدة عامين متتاليين بخلاف العقوبة الجنائية والغرامة.