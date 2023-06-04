خطة التعليم للتوسع في مدارس المتفوقين STEM

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة للتوسع في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا تحظى باهتمام القيادة السياسية لرعاية المتفوقين والموهوبين وتنمية قدراتهم، مشيرًا إلى أن مدارس “STEM" تعد نقطة مضيئة فى التعليم المصرى.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على التوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ عدد هذه المدارس 19 مدرسة بمختلف المحافظات، ومن المقرر إنشاء مدرستين خلال العام المقبل.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة، واللواء أحمد البدرى وكيل اللجنة، والدكتورة راندة مصطفى وكيل اللجنة، وناجى أمين أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة، ومن جانب الوزارة حضرت الدكتورة عزيزة رجب المشرف على الإدارة العامة لشئون المتفوقين "STEM” ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة.

سياسة مدارس المتفوقين

واستعرض وزير التربية والتعليم سياسة الوزارة التي تقوم بتنفيذها من خلال مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه المدارس تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية بنسبة لا تقل عن 98%، كما يخضعون لاختبارات من جانب المركز القومي للامتحانات في الذكاء والقدرات العلمية، لافتا إلى أن الإقبال على هذه المدارس كثيف للغاية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه يتم تكليف الطلاب بعمل مشروعات "Capstone" التي تمثل التطبيق العملى لما درسوه فى المواد الدراسية المختلفة، وتتناول هذه المشروعات وضع حلول للتحديات الكبرى مثل (التلوث، والزيادة السكانية وغيرها)، بهدف تعلم الطالب حل المشكلات، والربط بين المواد المختلفة، وربط ما يتعلمه بالحياة الواقعية.

وتابع وزير التربية والتعليم أن مناهج مدارس "STEM" تقوم على التكامل بين المواد المختلفة، وتصميم نواتج تعلم خاصة بالمدرسة تتماشى مع المعايير العالمية، فضلا عن إطار للمناهج يرتبط بالمناهج العالمية، مؤكدا أن مدارس "STEM" تساعد على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، والاعتماد على النفس، والتفكير المنطقي.

وقال وزير التربية والتعليم إنه يتم قبول الطالب المتفوق دراسيًا من خريجى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالجامعات المصرية عن طريق ما يسمى بالنسبة المرنة، بجانب حصوله على منح من الخارح أو المنح المقدمة من الجامعات الدولية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن نموذج "STEM" يعد من أهم التجارب التعليمية الناجحة في مصر والذي من خلاله استطاعت المنظومة التعليمية المصرية تحقيق العديد من الجوائز العالمية وتقديم العديد من الابتكارات التي تم تبنيها من كل مؤسسات الدولة، واستطاع الكثير من طلابها حصد مراكز عالمية متقدمة حظيت بإشادة من مختلف دول العالم.

واستعرضت، خلال الجلسة، النائبة هبة مكرم عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقترحًا يتضمن تغيير مسمى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من "STEM" أي الخاصة بتدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى "STEAM" أي الخاصة بتدريس العلوم والتكنولوجيا والفنون والهندسة والرياضيات، وذلك بإضافة دراسة الفنون إلى المواد التي يدرسها الطلاب بهذه المدارس، مؤكدة أن الفن يلعب دورًا حيويًا فى تعزيز قيم العمل الجماعي والتنوع وحرية التعبير وتشجيع التعددية والتعرف على الثقافات المختلفة من خلال فنونها ومن ثم الانفتاح على العالم.

وعقب وزير التربية والتعليم على ذلك المقترح بأن المناهج بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا متكاملة، وبها مقررات للتربية الفنية والتربية الرياضية، ويتم تطبيق الجانب الفنى على أرض الواقع، كما يشارك طلاب مدارس STEM في بعض الأنشطة، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر في دراسة المقترح.

وخلال الجلسة، أجاب وزير التربية والتعليم عن بعض استفسارات الحضور الخاصة بمتابعة خريجى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، حيث أكد بأنه سيوجه بعمل دراسة تتبع لهؤلاء الطلاب من خلال المراكز البحثية بالوزارة.