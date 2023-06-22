تشغيل قسم جديد لسحب السموم بالمنيا وتخريج ١٣٠٠ متعافٍ

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن تشغيل قسم جديد لسحب السموم بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة المنيا، حيث يعد أكبر قسم على مستوى المحافظة.

كما تم تشغيل عيادات خارجية جديدة لاستقبال مرضى الإدمان من محافظة المنيا والمحافظات المجاورة وتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية ليكون مركز العزيمة بالمنيا أول مركز نموذجى بالمحافظة من حيث وجود عيادات خارجية وقسم «سحب السموم» بجانب أقسام حجز داخلى للتأهيل النفسى والاجتماعى ومجمع ورش تدريب مهنى «ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة وكهرباء» لتعليم المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل فى إطار الدمج المجتمعى وتقديم خدمات ما بعد العلاج.

وشهد الدكتور عمروعثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، حفل تكريم 130 متعافى جديداً من الإدمان بمركز العزيمة بمحافظة المنيا بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية بالمركز مجاناً ووفقا للمعايير الدولية وحرص على مشاركة المتعافين ارتداء تيشرتات تحمل شعار «معاً ضد وصم وتمييز متعافى الإدمان» احتفالاً باليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات.