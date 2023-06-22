غداً الجمعة.. فصل الكهرباء عن بعض المناطق بالمنصورة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم فصل الكهرباء صباح غدا الجمعه الموافق 23 يونيو الجاري من الساعة 6 صباحاً وحتي الساعة 9 صباحاً في ذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة المنصورة؛ لإجراء الصيانة الدورية علي لوحة توزيع الكهرباء بالمختلط بمعرفه قطاعي كهرباء جنوب وشرق الدقهلية.

جاءت تصريحات مختار بعد إطلاعه على التقرير الوارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء "قطاعي كهرباء جنوب وشرق الدقهلية بشأن أعمال الصيانة علي لوحة توزيع كهرباء المختلط بالمنصورة.

وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربي والتي يتم فصل الكهرباء عنها هي شارع المختلط ومحطة صرف صحي عزبة عقل ومنطقة توريل القديمة ومنطقة كفر البدماص وجزء من شارع الجيش ومساكن الشناوي وجزء من شارع الدراسات ومنطقة ميت حدر وجزء من السكة القديمة ومديرية الامن والمحكمة الابتدائية وجزء من الطميهي.

ووجه مختار، محمد امين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، بالتنسيق مع مسئولى قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة المذكورة علي أكمل وجه وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر لتلبية احتياجات المواطنين .

وأهابت محافظة الدقهلية، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكافة المصالح والهيئات والشركات ومديريات وقطاعات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.