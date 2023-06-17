رئيس مدينة سفاجا يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية

تفقد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا اليوم السبت مشروعات الخطة الأستثمارية لمشروعات الرصف بمدينة سفاجا للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة ومنها أعمال وضع الطبقة الرابطة للأسفلت بمنطقة الإسكان الغربي.

وجه شعبان برفع معدلات التنفيذ، ومشددا على المتابعه المستمرة بالتنسيق بين مهندسي الوحدة المحلية لمدينة سفاجا والجهات المعنية للأنتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والرصف الجارية بشوارع المدينة مع إلزام الشركة المنفذة للأعمال بالجدول الزمني المحدد مع مراعاه الجوده في التنفيذ.

وأكد رئيس المدينة أنه لن يتم استلام أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته لمعايير الجودة والمواصفات المحددة مشيرا إلى أنه سوف يتم أخذ عينات من الطرق وإرسالها إلى المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية موضحاً أن أعضاء اللجنة المختصة بإستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة سوف يتابعون الإشراف على التنفيذ لتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف.

وأضاف شعبان أن القيادة السياسية تبذل جهود حثيثة للارتقاء بكافة اعمال البنية التحتية لا سيما الطرق سواء الداخلية منها أو الاقليمية بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

متابعة الرصف