«ان سى بى» تطلق مشروعها الثالث «فالانسيا» فى القاهرة الجديدة باستثمارات تقدر بـ 3.7 مليار جنيه

أطلقت شركة «ان سى بى» ثالث مشاريعها «فالانسيا» بمنطقة الاندلس فى القاهرة الجديدة باستثمارات تقدر بـ 3.7 مليار جنيه.

وقال جرجس لاوندى، رئيس مجلس إدارة شركة «ان سى بى» فى مؤتمر صحفى تم عقده بمناسبة هذا الطرح، إن الشركة لديها خطة طموحة خلال الفترة المقبلة حيث تستهدف ضخ استثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، عبر طرح سلسلة من المشروعات فى مختلف انحاء الجمهورية لتلبية احتياجات جميع الشرائح والطبقات، مشيرا إلى أن حجم استثمارات الشركة خلال السنة الاولى من عملها بالسوق بلغ 6 مليارات جنيه.

وأوضح لاوندى أن المشروع يقام على مساحة 12.5 فدان بمنطقة الاندلس بالقاهرة الجديدة لإنشاء مجتمع سكنى يتكون من 15 عمارة وستريب مول وكلوب هاوس ومناطق خدمات، لافتا إلى أن نسبة المبانى تمثل 22.5% من مساحة المشروع والباقى مساحات خضراء، مشيرا إلى أن المشروع يوفر للعملاء جميع سبل الرفاهية ويلبى احتياجاتهم، حيث يضم ناديا رياضيا وكريستال لاجون وكيدز ايريا وجيم.

من جهته، أشار المهندس وليد لاوندى عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع الهندسى، إلى أن الشركة تستهدف تسليم المرحلة الأولى من المشروع خلال 3 سنوات، موضحاً أن المشروع يتم تنفيذه على أربع مراحل.

ولفت إلى أن المشروع اعتمد فى تصميمه على المزج بين الحضارة القديمة ورقى الحاضر الذى يمزجه بالطابع العصرى الحديث، بالإضافة إلى التركيز على سهولة استخدام العميل للمشروع وخدماته دون تعقيد.

من ناحيته، أوضح عاطف مناى عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع الاستثمار، أن الشركة تستهدف التوسع باستثمارتها خلال الفترة المقبلة فى مشروعات بمختلف المناطق بطرح مشروعات «مدروسة» تلبى احتياجات العملاء سواء داخل مصر أو خارجها، نظرا لاستهدافها العميل الاجنبى ايضا فى اطار تبنى الدولة لمنظومة تصدير العقار من أجل تسويق مشروعاتنا خارجيا والوصول بالمنتج العقارى المصرى لعملاء من جميع دول العالم.

وتابع أن الشركة تقدم للعملاء انظمة تقسيط مرنة ومتميزة وتناسب جميع العملاء وتسهيلات فى السداد بدون مقدم وسداد على 10 سنوات، مشيرا إلى تقديم خصومات لسعر الكاش تصل إلى 12%.