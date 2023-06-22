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الخميس 22 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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لعنة تيتانيك تُلاحق الغواصة المفقودة | فيديو

الغواصة المفقودة
الغواصة المفقودة

لعنة تيتانيك تُلاحق الغواصة المفقودة، تتوزاصل أعمال البحث عن الغواصة المفقودة شمال المحيط الأطلسي، عبر جهود مكثفة في محيط 26 ألف كيلومتر مربع ، بعد رصد أصوات جديدة من قاع المحيط. 

 

يكفي مخزون الأكسجين في الغواصة المفقودة، لنحو 96 ساعة، ومن المفترض أن ينتهي صباح اليوم الخميس ، فيما قال خبراء إن إمدادات الأكسجين تعتمد على عوامل عدة، مثل: وضع الغواصة إذا ما زالت تعمل ومدى هدوء ركابها. 

خمسة رُكاب يدفعون مليون و250 ألف دولار لزيارة تيتانيك

ساعات حرجة تلاحق فيها لعنة تيتانيك خمسة رُكاب دفع كل واحد منهم ربع مليون دولار ، لزيارة حطام السفينة تيتانيك الغارقة منذ أكثر من قرن. 

 

شاهد الفيديو.. 

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