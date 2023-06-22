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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

أطعمة خطيرة ممنوعة على مرضى التهاب المفاصل الروماتيدي .. أطباء يحذرون

التهاب المفاصل
التهاب المفاصل

أوصت دراسة طبية أميركية مرضى التهاب المفاصل الروماتيدي بضرورة الإمتناع عن تناول بعض الأطعمة، التي قد تزيد من حدة الإلتهاب، والأعراض المصاحبة له، مشيرة إلى أن اتخاذ الخيارات الغذائية الصحيحة لا يساعد في إدارة الأعراض فحسب، بل يقلل أيضًا من خطر حدوث مضاعفات، ويعزز الصحة العامة.

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أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل الروماتيدي

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، لاحظ باحثو الدراسة أنه من بين 20 نوعًا من الأطعمة، يبدو أن المشروبات الغازية المحلاة بالسكر والحلويات قد تؤدي إلى تفاقم أعراض المرض.

التهاب المفاصل

وبحسب دراسة أخرى أجريت على مجموعة من الفئران، كان التهاب المفاصل أكثر حدة لدى الفئران التي تناولت نظاما غذائيا غنيا بالملح مقارنة بتلك التي احتوى نظامها الغذائي على ملح أقل، مشيرة إلى أن تناول كميات كبيرة من الصوديوم قد يكون عامل خطر للإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل لدى الأشخاص.

على صعيد آخر، تميل العناصر فائقة المعالجة مثل الوجبات السريعة وحبوب الإفطار واللحوم المصنعة، إلى أن تكون غنية بالسكر المضاف والمواد الحافظة والفركتوز والمكونات الأخرى التي يحتمل أن تزيد الالتهابات، وبالتالي تؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل.

كما ربطت بعض الدراسات بين الجلوتين وزيادة التهاب المفاصل، مشيرة إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي خالٍ من هذا المركب قد يقلل من نشاط المرض ويحسن وضع الالتهاب، ويُعرف الجلوتين بأنه مجموعة من البروتينات الموجودة في القمح والشعير والحبوب الأخرى.

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