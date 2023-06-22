الأولى للاستثمار تتعاون في تطوير أراضي قطاع الأعمال

وقعت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بروتوكول تعاون مع شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية.

قالت الشركة في بيان للبورصة، إن البروتوكول يهدف إلى التعاون في تنمية وتطوير قطع الأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام وتنفيذ مشروعات استثمار عقاري، وكذلك التعاون في كافة نواحي أعمال التطوير العقاري والخبرات والمعلومات.

وبموجب الاتفاق، ستعمل الأولى للاستثمار على إعداد مقترح تطوير قطعة الأرض المملوكة للشركة القابضة للغزل والنسيج والتي تقع في طريق أسوان الزراعي الغربي بمدينة أسيوط على مساحة 120947 متر مربع حوالي 28.797 فدان.

يشار إلى أن الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، حققت 4.52 مليون جنيه أرباحاً خلال 2022، مقابل 5.86 مليون جنيه في 2021