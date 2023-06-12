هدوء فى امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة التى بدأت صباح اليوم الإثنين هدوءا ملحوظا أمام اللجان.

جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها أجهزة الأمن ببورسعيد ضمانا لدخول الطلاب والطالبات لجانهم دون مشكلات .

امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل طبيعي

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن جميع الأمور تسير بصورة طبيعية منذ الصباح.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن امتحانات الثانوية العامة للمواد خارج المجموع انطلقت اليوم.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن امتحانات المواد الأساسية ستبدأ الأحد المقبل وتستمر حتى الخميس 13 يوليو القادم يتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام ببورسعيد 5726 طالب وطالبة، من خلال 16 لجنة أساسية.

ولفتت وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد إلى تجهيز 10 إستراحات لإستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات.

ونوهت وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أنها تتابع غرفة العمليات الرئيسية سير امتحانات الثانوية العامة أولا بأول .

امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة

وتضم امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة جميع الأسئلة موضوعية اختيار من متعدد، وليست كبقية المواد التي تحتوي على 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

وتعد المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة مواد نجاح ورسوب ولا تدخل في مجموع الدرجات النهائية الذي يدخل في تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويوضع على أوراق الأسئلة والإجابة في امتحانات الثانوية العامة أكثر من باركود لإثبات حق الطالب وحماية الأوراق، والتقليل من الغش الإلكتروني.

ولا توزع كتيبات مفاهيم على الطلاب في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة، وإنما يكتفى بكتابة القوانين في مادة الإحصاء في نهاية ورقة الأسئلة.

وتصحح امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة بشكل إلكتروني تام، من دون أية تدخلات بشرية، وتجرى بشكل مركزي في مدينة السادس من أكتوبر.

وتتخذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات مشددة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.