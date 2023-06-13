التعليم تعلن تفاصيل ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أجواء الامتحان خلال اليوم الثانى سارت بشكل جيد ومنضبط و من دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية، اليوم الثلاثاء، امتحاني الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة بنظام البابل شيت في لجان مراقبة مؤمنة بالمدارس.

وتمكن من أداء امتحاني الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية 688 ألف و645 طالبًا وطالبة في ألفين و97 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى 255 طالبًا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين، اليوم الثلاثاء، مادة التربية الوطنية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

متابعة امتحانات الثانوية العامة 2023:

وتابع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

واطمأن وزير التربية والتعليم على سير العملية الامتحانية في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2023 بجميع المحافظات.

وحرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، قبل بدء الامتحان.

وتابع نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وقامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023:

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن ضبط ثلاث حالات غش إلكتروني، اليوم الثلاثاء، في امتحاني الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالتي غش إلكتروني في امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2023.

وضُبط طالبين بلجنة بالمنوفية، لدى قيامهما بنشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الاقتصاد عبر مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام الهاتف المحمول، وتم التحفظ على الهواتف المحمولة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما ضبطت حالة غش إلكتروني واحدة في امتحان الإحصاء للثانوية العامة لطالب بلجنة بقنا لدى استخدامه الهاتف المحمول، لنشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان على التواصل الاجتماعى.

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدى لأية محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات تحدث بالامتحانات.