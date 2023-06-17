السبت 17 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

سعر الذهب صباح اليوم السبت في مصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

سعر الذهب.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية، خلال فترة التعاملات الصباحية، اليوم السبت، في مصر استقرارًا، وارتفاعًا طفيفًا عالميًا، حيث سجل سعر الذهب على المستوى العالمي، الآن في الأوقية لـ1،971.20 دولار، مسجلًا بذلك ارتفاعًا طفيفًا مقداره 50 سنتًا في سعر الذهب الآن للأوقية.

 

 وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال بداية التعاملات الصباحية في أسواق الصاغة المصرية، للوقوف على آخر المستجدات التي يشهدها المعدن الأصفر خلال الساعة، وتأتي الأسعار على النحو الآاتي:

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سعر الدولار صباح اليوم السبت في ماكينات الـ ATM

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أسعار الذهب اليوم السبت في الأسواق المصرية:

الذهب

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر الذهب عيار 24، 2607 جنيهات للجرام، مرتفعًا بذلك بمقدار 2 جنيه عن سعر الذهب في بداية اليوم، الذي كان ـ 2605

 

سعر الذهب عيار 21

 بينما ارتفع سعر الذهب عيار 21 في الصاغة، اليوم السبت 17/6/2023، لـ2380 جنيهًا للجرام عن أمس، والذي سجل فيه سعر الذهب عيار 21، 2260 جنيهًا للجرام.

 

سعر الذهب عيار 18

 يشهد سعر الذهب عيار 18، اليوم السبت 17-6-2023، استقرارًا في المعاملات، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 سعر 1955 جنيهًا للجرام في المعاملات غير شامل للمصنعية والضريبة.

 

سعر جنيه الذهب اليوم السبت في الصاغة - صورة أرشيفية

 استقر سعر جنيه الذهب اليوم السبت مسجلًا 18340 جنيهًا، جدير بالذكر أن سعر الذهب العالمي يشهد استقرارًا في المعاملات اليوم، حيث يسجل سعر الذهب العالمي للجرام الآن 1964 دولارًا.

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