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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات.. شاهدوا مباراة الأهلي والوداد

الثانوية العامة
الثانوية العامة

 قدمت داليا جميل سعيد، استشاري نفسي، نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق ماراثون الامتحانات في مختلف محافظات الجمهورية.
 وقالت إنه يجب النوم مبكرًا مع مراجعة بسيطة قبل الخلود للنوم، مناشدة الأمهات قائلة: “بالراحة يا أمهات على أولادكم، لأن الحالة النفسية للأبناء أهم من تفوقهم الدراسي”.

 الثانوية العامة:
 وأردفت: ياريت طلاب الثانوية العامة يشاهدون مباراة الأهلي والوداد حتى «يفصلوا» بين المذاكرة، لأن المخ يهنج من كثرة حشو المعلومات.

 وأوضحت الدكتورة داليا جميل سعيد، استشاري نفسي، أن أفضل وقت للمذاكرة بعد صلاة الفجر لمدة ساعة ثم لعب، أو أكل وشرب لمدة 10 دقائق، لأن حينها يكون المخ «فريش».
 وطالبت بعدم المراجعة بعد انتهاء الامتحان، بل يجب التركيز في المادة التالية، مشددة على الأمهات بعدم المراجعة رفقة أبنائهم لأن الطالب ليس صغيرًا ولا يحتاج مراجعة مع أحد.

  جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد.

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