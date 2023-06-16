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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

ننشر جداول امتحانات الدور الثاني بالقاهرة

امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني بالقاهرة

حرصًا من "بوابة الوفد الإلكترونية"، على تقديم خدمة لقرائها ننشر لكم جداول امتحانات الدور الثانى والتي تبدأ 15 يوليو، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 2023/7/15 حتى السبت الموافق 2023/7/22.

 

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طلاب النقل الإعدادي العام والرياضي

 

طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله) خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى السبت الموافق 22-7-2023

 

النقل الإعدادى المهنى (وما يعادله) خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023.

 

النقل الثانوى العام وما يعادله خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023.

 

النقل الثانوى الفنى وما يعادله السبت 15-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023.

 

الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023.

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