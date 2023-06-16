227 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (227) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

خطة الدولة لترشد استهلاك الكهرباء

وفى السياق ذاته تشمل خطة الدولة لترشد استهلاك الكهرباء كافة المباني والمرافق التابعة للجهات السابق ذكرها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة في المحال وغيرها، وتوجد بعض الأماكن المستثناة من خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وهى: «محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران».

وتأتي تفاصيل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء كالتالي:

فتح المحال والمولات التجارية من الساعة 7 صباحًا، وتُغلق الساعة 11 مساءً.

ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد، لتُغلق الساعة 12 منتصف الليل.

فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.

استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة للدولة، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية.

تخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهات المحال.

ترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة وبجميع دور العبادة.

الالتزام بالإغلاق في المواعيد الخاصة بالمحال العامة.

الالتزام بخفض أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمولات التجارية وغيرها بحيث لا تزيد على 25 درجة مئوية.

تخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفعاليات بها.