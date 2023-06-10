تبدأ بعد غد.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

تنطلق بعد غد الاثنين 12 يونيو، امتحانات الثانوية العامة 2023، إذ أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم تغيير جدول الامتحانات وذلك بعد انتشار أنباء تفيد بعزم الوزارة تغيير جدول الامتحانات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه وفقًا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف يؤدي جميع طلاب الثانوية العامة 2023 في جميع محافظات مصر سواء الدارسين بشعبة علمي علوم او علمي رياضة أو أدبي ، يوم الاثنين القادم الموافق 12 يونيو 2023 الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

الاثنين 12 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو: الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو: الكيمياء - الجغرافيا

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين:

الاثنين 12 يونيو: مادة التربية الدينية.

الثلاثاء 13 يونيو: التربية الوطنية.

السبت 16 يونيو: امتحان مادة اللغة العربية الورقة الأولى.

الأحد 18 يونيو: امتحان مادة اللغة العربية الورقة الثانية.

الأربعاء 21 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية ورقة ثانية.

السبت 24 يونيو: امتحان الجغرافيا ورقة أولى.

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

الأحد 25 يونيو: امتحان الجغرافيا ورقة ثانية.

الأحد 2 يوليو: مادتي الفلسفة والمنطق.

الثلاثاء 4 يوليو: اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى وورقة ثانية.

الخميس 6 يوليو: علم النفس وعلم الاجتماع.

الأحد 9 يوليو: التاريخ ورقة أولى.

الثلاثاء 11 يوليو: التاريخ ورقة ثانية.

الأربعاء 12 يوليو: الاقتصاد.

الخميس 13 يوليو: الإحصاء.

فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة تنبيهات عاجلة يجب على جميع الطلاب مراعاتها داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لابد من تسجيل البيانات قبل البدء في الاجابة بقلم أزرق جاف وبخط واضح وجيد.

لا تنسى تظليل رقم الجلوس مع كتابته بشكل صحيح

في اسئلة البابل شيت .. على الطالب اختيار الإجابة الصحيحة وتظليل الدائرة المعبرة عنها تظليلا كاملا بالقلم الازرق

ممنوع استعمال الكوريكتور لمسح الاجابة

إذا رغبت في تغيير الإجابة ضع علامة × على الإجابة الخاطئة وظلل الإجابة الصحيحة .. لأنك لو ظللت اجابتين سوف تلغى درجة السؤال

في الاسئلة المقالية .. غير مصرح بالاجابة عن أي سؤال إلا في المكان المخصص له

ممنوع الاجابة السؤال المقالي على ظهر الورقة أو في ورقة الاسئلة

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ، لا يوجد بها أسئلة مقالية بل جميعها اختيار من متعدد فقط ولذا سيتسلم الطالب فيها بابل شيت فقط

في امتحانات المواد المترجمة يوجد خانة اسمها لغة الاختبار لتحديد اللغة التي يدرس بها الطالب.