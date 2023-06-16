اختتام امتحانات نهاية العام لطلاب التعليم الفني بقنا

اختتم طلاب التعليم الفنى الصناعى نظام الثلاث سنوات بإدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الجمعه 16 يونيه 2023 امتحاناتهم العملية فى جو يسوده الهدوء والاطمئنان والانضباط داخل اللجان ودون رصد اى شكاوى.

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قال الدكتور عفت وزيرى مدير عام الإدارة التعليمية بابوتشت من داخل غرفة عمليات الإدارة ان طلاب الصف الثالث الثانوى الصناعى بمدارس ابواشت البالغ عددهم 1940 طالبا انهوا امتحاناتهم العملية اليوم بأداء الامتحان فى مادة التدريبات المهنية دون رصد شكاوى من جانب غرفة عمليات الإدارة المشكلة لمتابعة سير الامتحانات وتذليل اى مشكلات تطرأ والعمل على حلها فورا، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

يذكر أن امتحانات نهاية العام الدراسى العملية لطلاب مدارس التعليم الفنى بإدارة أبوتشت بدأت يوم السبت 20 مايو وانتهت يوم الخميس 25 مايو بينما جرت الامتحانات النظرية يوم السبت 27 مايو وانتهت يوم 8 يونيه الماضى ثم تم استكمال الامتحانات العملية للتعليم الصناعى يوم الجمعه 9 يونيه الى ان انتهت اليوم الجمعه 16 يونيه 2023م.

وقال محمد رفعت مدير التعليم الفنى بأبوتشت ان طلاب التعليم الفنى نظام الثلاث سنوات التجارى والصناعى والزراعى الذين تقدموا لاداء امتحان نهاية العام الدراسى 2022 / 2023 بتعليم ابوتشت بلغوا 3538 موزعين على 9 لجان بمدارس الإدارة التعليمية بأبوتشت ولم يتم رصد اى شكاوى داخل اللجان الى غرفة عمليات الإدارة.

وقد قدم وزيرى تحية الشكر والتقدير للمعلمين والعاملين المشاركين فى اعمال الامتحانات والى غرفة العمليات الإدارة على جهودهم المبذولة لإتمام وإنجاح العملية الامتحانية على اكمل وجه معربا عن خالص أمنياته لأبنائنا الطلاب بالنجاح والتوفيق.