أزهر الشرقية: لا شكاوى من امتحان اللغة الإنجليزية

زار الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي الحالي، وذلك بإدارة العاشر من رمضان.

واطمأن رئيس أزهر الشرقية، على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بهدوء ويسر، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب، لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب، يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية، في ظل استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير لجميع اللجان.

يأتي ذلك في إطار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وخلال تفقد اللجان الامتحانية، اطمأن رئيس الإدارة المركزية على انتظام سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وأنها تسير بصورة طيبة، وبلا معوقات، والأسئلة فى مستوى الطلاب ومن داخل المنهج.

وراجع رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، محاضر فض مظروف الأسئلة، وكشوف الحضور والانصراف، مشددًا على ضرورة التصدي لكافة وسائل الغش داخل اللجان، ومنع إدخال الهاتف المحمول إلى اللجان وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، ومتابعة النظافة والتطهير والتعقيم للجان بصفة مستمرة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأكد الجنيدي أن غرفة عمليات المنطقة، تتابع باستمرار بالتنسيق مع لجان الشهادة الثانوية الأزهرية كافة على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي معوقات.

وأدى طلاب القسم العلمي، اليوم السبت، الامتحان اليوم السابع في مادة اللغة الإنجليزية، ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات، من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص، لها، أو خروجها عن المناهج المقررة.