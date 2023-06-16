حملة مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة غير الحكومية بالإسماعيلية

بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين.

قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية أمس الخميس، بحملة مفاجئة للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإسماعيلية.

ومن جانبه صرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية أن الحملة قامت بالمرور على ٧ منشآت خاصة، من بينهم ٤ معامل تحاليل طبية ومستشفى خاص و٢ مركز طبي للنساء والتوليد.

إعدام بعض الأدوية منتهية الصلاحية

وقد تنوعت المخالفات ما بين إدارة منشأة طبية بدون ترخيص وذلك مخالف لمادة ١ و٢ لقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١، والمعدل برقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ ومخالفة عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، وذلك بالمخالفة لقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ومخالفة عدم مطابقة غرفة النفايات للمواصفات المتبعة في التخلص الآمن منها وعدم وجود السجل البيئي لبعض المنشآت ومخالفة عدم مطابقة غرفة التعقيم للشروط الصحية المتبعة، وعدم وجود تواريخ على الأدوات المعقمة، هذا إلى جانب إعدام بعض الأدوية منتهية الصلاحية مع تحذير البعض الآخر منها بالإضافة إلى وجود عينات في بعض المعامل غير محفوظة في الثلاجة، وعدم التخلص الآمن من هذه العينات وتم إعدامها.

وقامت اللجنة بتحرير المحاضر اللازمة لبعض المنشآت الخاصة الغير حكومية التي تم المرور عليها مع إعطائهم مهلة ١٥ يوم؛ لتلافي السلبيات واستكمال إجراءات التراخيص، وفي حال عدم تلافي تلك السلبيات بعد هذه المهلة سيتم غلق المنشآة.