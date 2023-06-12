توافد الطلاب على لجان امتحانات الثانوية العامة في الإسكندرية

توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية على لجان الامتحانات لأداء امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وهي مواد غير مضافة للمجموع.

ويبدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادة التربية الدينية في تمام الساعة التاسعة صباحًا ولمدة ساعة ونصف حتى الساعة 10.30 صباحًا، ثم يدخل طلاب الشهادة الثانوية فترة راحة قدرها نصف ساعة، ويؤدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية في تمام الساعة 11 صباحًا ولمدة ساعة ونصف حتى الساعة 12.30 ظهرًا وسط إجراءات مشددة.

وتقوم لجان امتحانات الثانوية العامة بتفتيش الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية قبل دخول اللجان للاطمئنان على عدم وجود أية أجهزة إلكترونية بحوزتهم.

وتمنع لجان امتحانات الثانوية العامة دخول الكتب المدرسية أو أية ملازم ومذكرات بالإضافة إلى الهاتف المحمول والسماعات والساعات؛ لضمان منع الغش أثناء الامتحانات وحرصًا على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2023، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 13 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع يوم الأحد ١٨ يونيو الجاري.

استعدادات امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

وقالت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023.

وأوضحت وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية أنه من المقرر أن يؤدي الامتحان 56 ألفًا و579 طالبًا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبى و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبًا ودولى 2234 طالبًا.

وأشارت وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية إلى أنه تم الانتهاء من فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.