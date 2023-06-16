55 ألف سيدة منتفعة من خدمات "حقك تنظمى " بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ختام فعاليات حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، موضحاً أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بمرحلتيها الأولى والثانية بلغ 55461 سيدة على مستوى المحافظة منهن 40000منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

وأوضحت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية إلى أن أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بالمرحلة الأولى بلغ 29117 سيدة على مستوى المحافظة منهن 2221 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون وتوجهت بالشكر لجميع الفرق الطبية بالمديرية والوحدات الصحية و العيادات المتنقلة على الجهد المبذول خلال الحملة .

وأضافت الدكتورة إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة بالدقهلية أ ن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.



يأتى ذلك تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة .