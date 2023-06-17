السبت 17 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

سعر الدولار صباح اليوم السبت في ماكينات الـ ATM

الدولار
الدولار

سعر الدولار.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار العملة الخضراء خلال فترة التداولات الصباحية في ماكينات الـ ATM والشركات المصرفية، وثبتت العملة الامريكية بالبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر ليقفوا عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وكذلك في البنك التجارى الدولى cib لتسجل العملة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملة الخضراء خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في ماكينات الـatm، ليسجل الدولار استقرارا، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

 

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

الدولار

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري للشراء نحو30.83 ، وللبيع 30.95 جنيهًا.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للشراء نحو 30.75 ، وللبيع سعر 30.85 جنيهًا.

 

سعر الدولار فى بنك مصر 

سجل سعر الدولار في بنك مصر للشراء نحو 30.75، وللبيع 30.85 جنيهًا.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

  سجل سعر الدولار في بنك الاسكندرية للشراء30.85، وللبيع نحو 30.95 جنيهًا.  

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

 بينما سجل سعر الدولار في البنك النجاري الدولي نحو للشراء 30.85 ، وللبيع نحو 30.95 جنيهًا.

 

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

كما سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي للشراء نحو30.90 ،  وللبيع30.95  جنيهًا.

 

 

 

 

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