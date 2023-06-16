تفاصيل ختام المؤتمر العربي الأوروبي الثامن بالهيئة الانجيلية (شاهد)

اختتمت منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي، "الدين والمجتمع" الذي استغرق ٣ أيام متواصلة بحضور بعثة الاتحاد الأوروبي في مقرها بمصر الجديدة.

ختام المؤتمر العربي الأوروبي

ختام المؤتمر العربي الأوروبي

ترأس الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، اللقاء الختامي الذي ضم ١٧ دولة من المنطقة العربية، واوروبا وروسيا، وتخلل مناقشة أهم تحديات المجتمع محليًّا وعالميًّا، على مدار ثلاثة أيام، بجانب عدد من الزيارات الميدانية، التي شملت زيارة معالي وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية".

ختام المؤتمر العربي الأوروبي

ومن جانبه، أعرب رئيس الإنجيلية عن سعادته الكبيرة بنجاح فعاليات الحوار العربي الأوروبي، قائلا: "سعيد بنجاح جولة الحوار العربي الأوروبي الثامن.. ونسعى إلى تعزيز فرص الحوار الفعال بين المنطقة العربية وأوروبا".

ختام المؤتمر العربي الأوروبي

وتوصل اللقاء إلى عدة توصيات التي شملتها الجلسة الختامية وأبرزها إتاحة المساحات المشتركة بين الدول الأعضاء، كما دعا المشاركون إلى إلقاء الضوء على قضايا البيئة والمناخ والتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، جنبًا الى جنب مع الإعلام وتحديات العمل الأهلي والخصوصيات الثقافية، بوصفها جميعًا قضايا تتعلق بالنقاش الأوسع حول دور العمل الأهلي في تنمية الفرد والمجتمع.

ختام المؤتمر العربي الأوروبي

وفي الختام عبر كل الحاضرين عن سعادتهم بنجاح المؤتمر كما أشادوا بالنقاش الذي تم في مناخ من الحرية التي عززت فرص التفاهم وشرح خصوصيات وتجارب مجتمعية مؤثرة ومفيدة.

ختام المؤتمر العربي الأوروبي