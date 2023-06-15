حسم الجدل حول استلام نماذج مختلفة في امتحانات الثانوية العامة

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل حول استلام نماذج مختلفة بمختلف المواد في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

جاء ذلك في ضوء بعض الاستفسارات التي استقبلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بنماذج أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023.

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وجود أي مشكلة تتعلق باستلام الطالب نموذج أسئلة مختلف في كل امتحان، حيث إن اختلاف النماذج يتعلق فقط باختلاف ترتيب الأسئلة لا غير.

وأكد متحدث التربية والتعليم أن كل نموذج أسئلة في امتحانات الثانوية العامة مرتبط بورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة الأسئلة المقالية المرفقة به.

وأشار متحدث التربية والتعليم إلى ضرورة أن يقوم الطالب بكتابة رقم النموذج الذي قام باستلامه على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وفقا للفيديو التوضيحي الذي أعلنت عنه الوزارة والذي يتضمن كل الإرشادات والتعليمات المتعلقة بكتابة البيانات.

توجيهات امتحانات الثانوية العامة

وأوضح متحدث التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر توجيهات مشددة باتخاذ كافة الإجراءات لضمان انتظام سير منظومة امتحانات الثانوية العامة وتوفير كل سبل الراحة والتيسير للطلاب.

كما وجه وزير التربية والتعليم بالتفاعل والرد الفوري على كل الاستفسارات المتعلقة بمنظومة الامتحانات أو أي شكاوى ترد الوزارة بشأن أية مشكلات قد تعوق انتظام سير الامتحانات.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والفني بأولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق خلف الشائعات التي تستهدف تشتيت الطلاب وأهمية استقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية فقط.



وشدد وزير التربية والتعليم على دقة الأسئلة وعدم احتمالها أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، مؤكدا أهمية مراجعة اللجنة المشكلة من الخبراء المتخصصين فى المادة، للتأكد من دقة الأسئلة ونموذج الاجابة.

ووجه وزير التربية والتعليم بأن تكون جميع نماذج امتحانات الثانوية العامة (أ، ب، ج، د) متطابقة تمامًا مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج.

ونبه وزير التربية والتعليم بتوزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحانات، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه.