ماراثون امتحانات الثانوية العامة يقترب.. نصائح لاجتياز الاختبارات

أيام قليلة تفصلنا عن مارثوان امتحانات الثانوية العامة، ويتهيأ الجميع لاستقبال الامتحانات، وتستعد المنازل لتهيئة الأجواء لأبناءهم الطلاب للمذاكرة والتركيز، ولابد أن يتخذ عدد من الإجراءات التي تضمن لهم الدخول للامتحانات بصحة جيدة وسلامة كبيرة، وإليكم روشتة نصائح يجب على الطلاب اتباعها عند الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2023.

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2023

روشتة نصائح يجب على الطلاب اتباعها عند الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2023:

1) الانتهاء من المذاكرة ومراجعة المواد قبل الامتحانات بأيام عدة حتى يكون الطالب مهيأ نفسيًا ليوم الامتحان.

2) تجنب السهر ليلة الامتحان والنوم مبكرًا لمدة لا تقل عن 8 ساعات.

3) تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب للجنة الامتحان.

4) تناول العصائر الطازجة أو ثمرة فاكهة للحفاظ على حضور ذهن الطالب وتركيزه.

5) قراءة الأسئلة بشكل جيدًا والتركيز في كل كلمة قبل الإجابة عليه.

6) التأكد قبل الإجابة على السؤال، وعليك أولًا حذف البدائل والتأكد من صحة الإجابة.

7) عليك بالتركيز في الامتحان فقط وتلاشى أي أمر خارجي من الممكن أن يؤثر عليك.

8) عليك ببدأ حل الامتحان بترتيب الأسئلة كلما أمكن ذلك لأن الأسئلة غالبًا ما تكون مرتبة ترتيبًا منطقيًا ومن الأسهل للأصعب.

9) لا تتوقف كثيرًا أمام أي سؤال، وعليك باستكمال أسئلة الامتحان والعودة له مرة أخرى.

امتحانات الثانوية العامة

وفي السياق نفسه، قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، قبل انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي، معقبًا: "في كل حلقة بلاقي رسالة من طلاب الثانوية العامة وفي حلقة سابقة وجه لي أحد الطلاب سؤالًا بخصوص النسيان".

امتحانات الثانوية العامة

وتابع موافي أن النسيان لدى طلاب الثانوية العامة، أمر عرضي وليس مرضي، كما أن النسيان أمر وارد، إذ إن النبي موسى عليه السلام نسى 3 مرات، وهو كليم الله، قائلًا: "النسيان المرضي يكون الشخص ينسى به اسمه أحيانًا".

امتحانات الثانوية العامة

وتابع: “عندما يذاكر الطالب المناهج الدراسية، بكميات كبيرة، يشعر بأن عقله لا يستوعب المعلومات، وينتابه الشعور بالنسيان”، لافتًا إلى أن المخ يخزن جميع هذه المعلومات وعند أداء الامتحان سوف يتذكر الطالب جميع المعلومات التي ذاكرها على مدار العام.