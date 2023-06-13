نشر امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2023 بعد دقائق من بدء اللجان

نشرت مجموعات الغش على تطبيق التليجرام صورًا لامتحان الاقتصاد للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بعد بدء اللجان امتحانات بدقائق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصور على الصفحات والمجموعات المختلفة، لتبادل الإجابة على أسئلة امتحان الاقتصاد للثانوية العامة.

وتتحقق غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم من صحة امتحان الاقتصاد للثانوية العامة المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ طلاب الثانوية العامة في أداء امتحان الاقتصاد في الساعة التاسعة صباحًا ولمدة ساعة ونصف تنتهي في العاشرة والنصف صباحًا، يتبها فترة راحة لمدة نصف ساعة.

وبعد انتهاء فترة الراحة، يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الإحصاء للدور الأول بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الثانية عشر والنصف ظهرًا.

امتحان الاقتصاد للثانوية العامة

تجرى امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة داخل لجان مؤمنة بشكل كامل ومراقبة في المدارس بجميع المحافظات.

وتعد الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة مادتي نجاح ورسوب فقط وغير مضافتين للمجموع النهائي لنتيجة الثانوية العامة التي تسلم لمكتب تنسيق الجامعات.

وينجح الطالب في امتحاني مادتي الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة إذا حصل على نصف الدرجة العظمى أي 25 درجة بجمع درجتي المادتين دون اشتراط النجاح في كل منها على حدة.

ويحتوي امتحان الاقتصاد للثانوية العامة على جميع الأسئلة موضوعية "اختيار من متعدد" فقط، على أن يؤدبه طلاب الثانوية العامة بنظام "البابل شيت".

مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة منع الغش بجميع أنواعه داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين والتعامل معهم بحكمة وهدوء.

ونبه وزير التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ضبط حالة غش وتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بالإضافة إلى تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة حظر دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الذكية في لجان امتحانات الثانوية العامة لمنع الغش الإلكتروني.