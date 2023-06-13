بدء امتحان الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة 2023

بدأ طلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية، منذ قليل، أداء امتحان مادة الاقتصاد للدور الأول من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ويستمر طلاب الثانوية العامة في أداء امتحان الاقتصاد لمدة ساعة ونصف تنتهي في العاشرة والنصف صباحًا، يتبعها فترة راحة لمدة نصف ساعة.

وبعد انتهاء فترة الراحة، يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الإحصاء للدور الأول بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الثانية عشر والنصف ظهرًا.

وقبل دخول طلاب الثانوية العامة اللجان الامتحانية، تم تفتيشهم باستخدام العصا الإلكترونية للتحقق من احتمالية وجود أية أجهزة إلكترونية معهم ومصادرتها قبل بدء الامتحان.

واطمأن خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، على تأمين جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة بشكل كامل.

وتواصل نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة مع جميع مديري المديريات التعليمية الموجودين بغرف العمليات المحلية قبل بدء الامتحان، للتأكد من عدم وجود أية مشكلات.

وتأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 من التأمين بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان وحتى لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتابع نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 تواجد ممثلي وزارة الداخلية أمام اللجان الامتحانية لتأمين مقار اللجان بمختلف أنحاء الجمهورية.

امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء في الثانوية العامة

وتجرى امتحانات الثانوية العامة في مادتي الاقتصاد والإحصاء داخل لجان مؤمنة بشكل تام ومراقبة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتعد الاقتصاد والإحصاء مادي نجاح ورسوب فقط في الثانوية العامة وغير مضافة لمجموع الدرجات النهائية لشهادة الثانوية العامة التي تسلم لمكتب تنسيق الجامعات.

ويحتسب النجاح في مادتي الاقتصاد والإحصاء في الثانوية العامة من خلال الحصول على نصف الدرجة الكلية في الامتحانين بشكل كلي، ولا يشترط النجاح في كل مادة على حدة.



مواصفات امتحاني الاقتصاد والإحصاء في الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم أن امتحاني الاقتصاد والإحصاء في الثانوية العامة يحتويان على جميع الأسئلة موضوعية "اختيار من متعدد" فقط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية يؤدون امتحاني الاقتصاد والإحصاء بنظام "البابل شيت".

وأكدت وزارة التربية والتعليم عدم توزيع كتيبات مفاهيم في امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة، مع وضع القوانين الخاصة بمادة الإحصاء في نهاية ورق أسئلة الامتحان؛ ليتمكن الطالب من الاستعانة بها في الإجابة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن أوراق الأسئلة والإجابة الخاصة بامتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة تحتوي على أكثر من باركود للتقليل من الغش الإلكتروني وإثبات حق الطالب.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة تصحح بشكل إلكتروني مركزي، من دون أية تدخلات بشرية؛ لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب.