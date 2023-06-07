أفضل طرق مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، عن أفضل طرق القضاء على الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وقدم الخبير التربوي مجموعة من أفضل الطرق لتحقيق الانضباط في اللجان والقضاء على الغش بعد أن فشلت كل الطرق التقليدية خلال السنوات الماضية - حسب قوله-

وأكد الخبير التربوي أن أكبر وسيلة للقضاء على الغش وتحقيق الانضباط في العملية التعليمية هي الاهتمام بالمعلم من جميع النواحي وتحقيق الرضا لديه حتى يتفرغ ذهنه تمامًا للامتحانات.

أفضل طرق مكافحة الغش

١. التوسع في بناء مدارس جديدة ذات مواصفات معينة تسمح للمعلم برؤية جميع الطلاب في الفصل.

٢. استخدام أجهزة التشويش على أجهزة المحمول والتابلت لمكافحة الغش في الامتحانات.

٣. إعادة تأهيل المدارس والفصول القديمة بحيث تكون صالحة للاستخدام الآدمي.

٤. تزويد اللجان بكاميرات مراقبة (شغالة وتتميز بالكفاءة) مثل التي توجد في المحال التجارية لسهولة كشف الغش خلال الامتحانات.

٥. التوسع في تعيين المعلمين الشباب والخلط بين الشباب والخبرة في لجان الملاحظة والمراقبة للقضاء على الغش أثناء أداء الامتحانات.

٦. مضاعفة مكافآت أعمال الامتحان من ملاحظة ومراقبة وتوزيعها بشكل صحيح بحيث يحصل المعلم الذي بعمل في قلب الميدان على أعلى مكافأة ثم بعد ذلك العاملين في الادارات والمديريات والوزارة، فلا يعقل أن يحصل من هو جالس بعيدا عن اعمال الامتحانات على مكافأت أعلى ممن هو في قلب الميدان.

٧. توفير الحماية الأمنية للمعلمين والتأمين عليهم ضد أي حوادث تقع أثناء الامتحانات.

٨. مراعاة أن الامتحانات ستجري في شهري يونيو ويوليو ولا بد من توفير مراوح على الأقل أو تكييفات في الفصول المختلفة.

٩. إلغاء أي لجان في المناطق المعروفة بالعنف أو على الأقل تزويد الحماية الأمنية بها.

١٠ . التأكد من توافر اللياقة الصحية والنفسية في المعلمين القائمين بأعمال الامتحانات من أجل مكافحة الغش في حالة حدوثه.

١١. التقليل من التباعد المكاني بين أماكن إقامة المعلم واللجان المكلف بالمراقبة بها، فلا يعقل أن تراقب معلمة تقطن في الزيتون على لجان في ١٥ مايو.