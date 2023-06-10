عاشت تتسول قوت يومها وماتت مليونيرة.. حكاية غوايش "شحاتة" قنا

عاشت طيلة حياتها على صدقات أهالي مركز الوقف التابع لمحافظة قنا، وفارقت الحياة وهي ربما تكون أغنى من كل هؤلاء، كلمات قليلة ولكنها تلخص حياة العجوز خيرية الشهيرة باسم "غوايش"، التي لاقت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب وفاتها.

ماتت العجوز، التي عاشت حياتها دون زواج تتسول قوت يومها من الأهالي، الذين طالما كانوا يشعرون بالشفقة عليها لضيق حالها والحياة غير الآدمية التي كانت تعيشها، حتى أن أحدهم تبرع لها بمكان بسيط تقضي ليلها فيه حتى تحتمي من الشارع ببرودته في الشتاء القارس، وحرارته في الصيف الساخن.

ماتت غوايش، بعد سنوات طويلة من الشقاء والتسول وسؤال الناس، ليجمع الأهالي نفقات دفنتها، وسترها في بيت الآخرة، وبعد وفاتها بحوالي 10 أيام كانت المفاجئة المدوية التي صدمت الجميع.

عجوز قنا.. عاشت تتسول قوت يومها وماتت مليونيرة

فلوس ليس لها عدد، مكدسة بأشولة، تفاجئ بها أهالي المنطقة وأشقاء "غوايش" بعد دخول مسكنها البسيط الذي كان عبارة عن غرفة صغيرة، وتبلغ الأموال حوالي مليون جنيه ما بين فلوس مُجمدة وأخرى فكة وفضية، وكأنها طاقة الأمل التي فُتحت لأسرتها.

وحرص الأهالي على توزيع ميراث العجوز على أشقائها وعدد 4 رجال وسيدة، بالعدل وحسب الشرع.

كانت حكاية العجوز خيرية الشهيرة بغوايش، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو للأموال التي عثر عليها، الأمر الذي أثار ضجة بين رواد "السوشيال الميديا"، وتعليقات ومشاركات واسعة للفيديو.