توافد الطلاب على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي في جميع المحافظات، منذ قليل، التوافد على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لأداء امتحاني الاقتصاد والإحصاء.

ويجري المسئولون عن اللجان الامتحانية إجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية للتأكد من عدم وجود أية أجهزة إلكترونية معهم ومصادرتها قبل دخول امتحانات الثانوية العامة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية، بعد قليل، امتحاني الاقتصاد والإحصاء للدور الأول من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ويبدأ طلاب الثانوية العامة في أداء امتحان الاقتصاد في الساعة التاسعة صباحًا ولمدة ساعة ونصف تنتهي في العاشرة والنصف صباحًا، يتبها فترة راحة لمدة نصف ساعة.

وبعد انتهاء فترة الراحة، يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الإحصاء للدور الأول بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الثانية عشر والنصف ظهرًا.

امتحانات الثانوية العامة في الاقتصاد والإحصاء

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

تجرى امتحانات الثانوية العامة في مادتي الاقتصاد والإحصاء داخل لجان مؤمنة بشكل كامل ومراقبة في المدارس بجميع المحافظات.

وتعد الاقتصاد والإحصاء في الثانوية العامة مادتي نجاح ورسوب فقط وغير مضافتين للمجموع النهائي لنتيجة الثانوية العامة التي تسلم لمكتب تنسيق الجامعات.

وينجح الطالب في امتحاني مادتي الاقتصاد والإحصاء في الثانوية العامة إذا حصل على نصف الدرجة العظمى أي 25 درجة بجمع درجتي المادتين دون اشتراط النجاح في كل منها على حدة.



تعليمات ملاحظي امتحانات الثانوية العامة

ويحضر الملاحظون على امتحانات الثانوية العامة في مادتي الاقتصاد والإحصاء قبل بدء الامتحان بـنحو ثلث ساعة، حتى يكونوا فى لجانهم قبل دخول الطلاب.

ويمنع اصطحاب المراقبين لأية مطبوعات أو كتب داخل اللجنة أو التليفونات المحمولة أثناء تواجدهم باللجنة أو أية وسائل أخرى يشتبه فيها بأنها تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى أو التسريب.

ويلزم الملاحظون بعدم مغادرة اللجنة قبل انتهاء امتحانات الثانوية العامة في مادتي الاقتصاد والإحصاء إلا بعذر قهرى وبتصريح من رئيس اللجنة يحدد فيه وقت الخروج وسببه.

ولا يجوز استبدال ملاحظ بآخر إلا بعذر يقبله رئيس اللجنة، مع وجوب اليقظة التامة داخل اللجنة وعدم التحدث معا أو مع الطلاب أثناء الامتحان مع إبلاغ مراقب الدور بأية مخالفة يرتكبها الطالب أثناء الامتحان لاتخاذ الإجراءات ضدها.