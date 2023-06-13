الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

شاومينج تزعم تسريب امتحانى الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

زعمت مجموعات الغش على تطبيق التليجرام المعروفة باسم شاومينج صباح اليوم الثلاثاء، تسريب امتحانى الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023. 

حالات استخدام العصا الإلكترونية في لجان امتحانات الثانوية العامة

عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة

ونشرت مجموعات شاومينج صورة لإحدى صفحات امتحانى الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة قبل بدء اللجان الامتحانية المقرر فتحها في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء. 

وزعمت مجموعات شاومينج أنها أرسلت جميع أسئلة امتحانى الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة على الدردشات السرية للطلاب المشتركين معهم. 

أداء امتحاني الاقتصاد والإحصاء للثانوية 

ويبدأ طلاب الثانوية العامة في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، أداء امتحانى الاقتصاد والإحصاء للدور الأول من امتحانات الثانوية العامة

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانى الاقتصاد والإحصاء داخل لجان مؤمنة بشكل تام ومراقبة في المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية. 

وتعتبر الاقتصاد والإحصاء مادتي نجاح ورسوب فقط في الثانوية العامة وغير مضافتين لمجموع الدرجات النهائية للثانوية العامة التي تسلم لمكتب تنسيق الجامعات. 

ويحتسب النجاح في امتحانى الاقتصاد والإحصاء في الثانوية العامة بحصول الطالب على نصف الدرجة الكلية في الامتحانين بشكل كلي، ولا يشترط النجاح في كل مادة على حدة.  

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، استحالة تسريب امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بعد اتخاذ جميع الإجراءات التي تحول دون ذلك. 

وشدد وزير التربية والتعليم من الإجراءات المتبعة لحماية أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 من التسريب قبل بدء اللجان الامتحانية، مؤكدا عدم التهاون مع أي شخص يثبت تورطه في التسريب أو الغش

ونبه وزير التربية والتعليم على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة المشددة حيال كل من يثبت تورطه في واقعتي التسريب أو الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023

ووجه وزير التربية والتعليم بمنع دخول الهواتف المحمولة مع كل من الطلاب أو المراقبين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة لمنع التسريب قبل بدء اللجان بدقائق أو التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء اللجان

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن أوراق امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بشكل كامل في كل المراحل من طباعة الأسئلة، ونقل إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان وحتى لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

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