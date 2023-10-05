الدفع بمعدات لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الرميلة فى المناطق المتضررة بمياه الأمطار بمطروح

السيول تغرق البيوت وتقطع الطرق بسبب الامطار الغزيرة بمطروح

دفع مجلس مدينة مرسى مطروح منذ ساعات قليلة بعدد من المعدات واللاوادر والسيارات إلى المناطق المتضررة من مياه الأمطار لرفع كفاءة السدود وإزالة المياة المتراكمة من الطرق وتخفيف كثافتها بالشوارع تفاديا لدخولها إلى البيوت والمبانى بمرسى مطروح

أكد "عمرو عبد المجيد " رئيس مدينة مرسي مطروح بأنه تم الدفع بمعدات مجلس المدينة لمنطقة الكيلو ٤ شرق مرسى مطروح لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة شدة الأمطار والسيول بهدفوالحد من خطورة المياه علي منازل المواطني

واضاف "عبد المجيد" أنه تم التنسيق ايضا مع كل من الحماية المدنية والهلال الأحمر والجهات المعنية لسرعة التعامل مع الموقف بالمناطق المتضررة بنطاق مدينة مرسي مطروح من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز .

ويتابع رئيس مدينة مرسي مطروح أعمال فرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالمناطق المتضررة ، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وادارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس الغير مستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة .

كما يحذر مركز ومدينة مرسي مطروح السادة المسافرين المتوجهين من والي طريق السلوم والطريق الدولي الساحلي ، اثناء القيادة خاصة الطريق الغربي لوجود سيول تقطع الشارع بمنطقة وادى الرمل وطريق القصر .

ويناشد قرية القصر سكان المناطق المتضررة من السيول بتوخي الحذر من زيادة الامطار خلال الساعات القادمة وسوف نتابع الموقف اول بأول للتعامل الفوري مع الموقف الحالي .

ايضا وجه رئيس مدينة مرسى مطرو إلى ادارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القري برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الامطار بنطاق الاحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً ، في حالة الطقس الغير مستقر طبقا لتقارير هيئة الارصاد الجوية .

وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266 ، والتنوية عبر صفحة المدينة الرسمية علي صفحات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا للتنبية بما يستجد .

وكانت مدينة مرسي مطروح تعرضت لسقوط أمطار غزيرة مساء أمس أسفر عنها تراكم المياه فى الشوارع وانتشار السيول فى عدة مناطق بالمدينة ومن المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار وتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار حسب تقارير هيئة الأرصاد الجويه .

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