الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

برعاية جامعة الدول العربية

رئيس الاتحاد العربي للتنمية: سنطلق حملة تبرعات على الهواء مباشرة لمساندة الشعب السوداني

بوابة الوفد الإلكترونية

صرح دكتور فواز محمد الشهري، رئيس الاتحاد العربي للتنمية والتكامل الاقتصادي، أنه وللمرة الأولى سيتم إطلاق مبادرة على الهواء مباشرة لجمع التبرعات لصالح الشعب السوداني الذي يعاني من ويلات الحرب، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الإذاعات العربية بمشاركة إعلام المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن الرياض سوف تستضيف هذه المبادرة برعاية جامعة الدول العربية ومبادرة "نبض العرب".

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الحالة المرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول

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الحالة المرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول

وأوضح "الشهري" أن الاتحاد العربي للتنمية والتكامل الاقتصادي، يعمل ضمن نطاق عمل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وضمن ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة بجامعة الدول العربية، وأن الاتحاد أطلق هذه المبادرة لتكون ضمن مبادرة "نبض العرب" لدعم السودان، باعتبارها مبادرة تكاملية.

 

وأشار رئيس الاتحاد العربي للتنمية والتكامل الاقتصادي، بأن الاتحاد سيقدم الدعم الكامل للمصاريف الخاصة بإطلاق هذه الحملة، وأنه يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية للحصول على موافقة القيام بحملة لجمع التبرعات وتحويلها لحساب السودان بجامعة الدول العربية، وذلك بهدف مساندة السودانيين المتضررين والهاربين من نيران الحرب، والذي يتزايد عددهم مع الوقت.

 

وأكد فواز على عمق العلاقات التاريخية بين السعودية والسودان ، قائلا: "عبر الزمان بين السعودية والسودان أخوة في الدم والعرق، بالإضافة إلى العلاقات التجارية والسياسية والاقتصادية بين البلدين"، وتابع أن الاتحاد يرحب بأي اقتراح وتعاون محلي أو إقليمي أو دولي يخدم هذه المبادرة لدعم السودان.

 

كانت الجامعة العربية قد عقدت اجتماعا استثنائيا للاتحادات العربية لدعم مبادرة "نبض العرب" لإسناد السودانيين المتأثرين بالحرب، برعاية أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق لجمهورية مصر العربية رئيس اللجنة العليا للمبادرة، والدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية نائب رئيس اللجنة العليا للمبادرة، وعدد كبير من الرؤساء والأمناء العاميين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وعدد من الشخصيات العامة الناشطة والمهتمة بالعمل الإنساني والاجتماعي في المنطقة العربية.


 

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