محافظ الفيوم يستقبل فريق حملة الشباب والمناخ

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فريق حملة "الشباب والمناخ"، ضمن فعاليات الملتقيات البيئية بالمحافظة، بالتزامن مع مؤتمر التغيرات المناخية المحلية للشباب "locy"، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف، كما تفقد السيارة الخاصة بالتوعية المناخية، التى ستجوب أرجاء المحافظة على مدار يومين.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور عاصم مرسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتورة مايسة محمد صبحي مسئول بالإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، وأسامة الجيزاوي وكل مديرية الشباب والرياضة بالفيوم لشئون الشباب، والطالب طارق أحمد جلال مؤسس مبادرة مجتمع البحث العلمي "srs"، مسئول عن تنفيذ حملة "الشباب والمناخ" على مستوى الجمهورية، وعدد من شباب الحملة.

وأكد محافظ الفيوم، على أهمية دور الشباب في التوعية بالمتغيرات المناخية، كونهم أحد العناصر الفاعلة والمؤثرة بالمجتمع، مشيراً إلى أهمية التعاون البناء والمثمر بين مختلف قطاعات الدولة، بما يعود بالنفع على المواطنين، مشيراً إلى أهمية التوعية المستدامة لجميع الفئات العمرية بالمجتمع بمختلف مناحي الحياة.

وأضاف المحافظ، أن الفيوم تعتبر من المحافظات ذات السبق في الاهتمام بقضايا المناخ، من خلال مشاركتها الفاعلة بالمسابقة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكان لها نصيب في المشروعات الفائزة خلال العام الماضي على مستوى الجمهورية، تلك المشروعات المزمع تنفيذ بعضها بالفعل على أرض الواقع.

و أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، أن حملة "الشباب والمناخ" تستهدف عدد100 مستفيد للفئات العمرية ما دون 18 عاماً، وعدد 200 مستفيداً أكبر من 18 عاماً، ويقوم بالتوعية بالحملة عدد 26 ميسراً، مشيراً إلى أن الحملة تنفذ أعمالها بمختلف أرجاء محافظة الفيوم على مدار يومين، لافتاً إلى أن الفيوم هى المحافظة الثالثة المستهدفة بحملة "الشباب والمناخ" بعد محافظتي مرسى مطروح، والأقصر.

وأشارت مسئول بالإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، أن إنطلاق أعمال حملة " الشباب والمناخ" تأتي ضمن فعاليات الملتقيات البيئية بمحافظة الفيوم، بالتزامن مع مؤتمر التغيرات المناخية المحلية للشباب "locy"، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، بهدف توعية المواطنين بالمتغيرات المناخية، بمحافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط.

وأضافت، أن حملة "الشباب والمناخ" تنفذ عدد من الفعاليات منها، ندوات توعوية بالمتغيرات المناخية من خلال السيارة الخاصة التى تجوب أرجاء المحافظة، ومعها الميسرين القائمين على التوعية، بجانب عدد من ورش العمل، للتعريف بآليات تدوير المخلفات، إضافة لتنظيم عدد من الأنشطة الرياضية المتعلقة بالتوعية بالمتغيرات المناخية للأطفال والشباب، كما تتابع الحملة أعمالها بمحافظات بورسعيد، والأسكندرية، والقاهرة، خلال المراحل القادمة.























