سيارة كهربائية تخطف قائدها في حادث مرعب

تعرض سائق سيارة كهربائية بريطاني لموقف مرعب يوم الأحد وكأنه يختطف من قبل سيارته، عندما تعطلت الفرامل أثناء القيادة، مما أجبره على القيادة بسرعة 50 كيلومترًا في الساعة دون القدرة على التوقف.

كان بريان موريسون، البالغ من العمر 53 عامًا، عائداً إلى منزله من العمل في حوالي الساعة 10 مساءً عندما بدأت سيارته الكهربائية الجديدة في القيادة بسرعة 50 كيلومترًا في الساعة.

وحاول موريسون إيقاف السيارة، لكنه فشل، فقام بالاتصال بالشرطة التي أوقفت السيارة عن طريق السماح لها بالاصطدام ببطء بشاحنتهم.

وقال موريسون: “كانت السيارة تسير من تلقاء نفسها، ولم يكن بوسعي فعل أي شيء وتحقق شركة تأمين السيارة تحقق الآن في الحادث”.