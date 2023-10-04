الأرصاد تكشف عن مد مدارى يصاحبه أمطار متفاوتة الشدة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، آخر صور للأقمار الصناعية والتي تشير إلى وجود مد مداري، يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على مناطق من الصحراء الغربية، وشمال البلاد.

واوضحت الأرصاد، أن المد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، تقل شدتها كلما تقدمنا الى السواحل الشمالية الشرقية، والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، لتصل خفيفة على بعض المناطق سالفة الذكر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة حدوث (20% تقريبا) إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غد الخميس:

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 24

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26.