أجواء خريفية .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة

يعايش الشارع المصري آجواء خريفية بأمتياز .. فحذرت هيئة الأرصاد، من طقس اليوم، الثلاثاء، والذي يشهد أجواءً خريفية ممطرة على شمال البلاد، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وتتوقع هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

سحب منخفضة

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّ كمية الأمطار وحدّتها تقل كلما تقدمت إلى الداخل مع تقدم ساعات النهار على محافظات شمال الدلتا، وتصبح خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، ومدن القناه، والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد والصحراء الغربية.

وعن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى اليوم، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن العاصمة تسجل 30 درجة مئوية، وخلال الصباح الباكر تسجل 23 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق، قد تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية.

الأمطار وايقاف الدراسة

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا على مدار الأيام المقبلة على محافظات جنوب الصعيد، و أن هناك فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على معظم محافظات الجمهورية؛ ولكنها غير مؤثرة على المدارس والأعمال اليومية، بجانب وجود نشاط نسبي في الرياح وشبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.