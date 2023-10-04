القاهرة 24.. حالة الطقس والأرصاد غدا الخميس

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس والارصاد في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا الخميس، مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية.

كما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على جنوب الوجه البحري والصحراء الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية

وتكون أيضا الأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة «بنسبة حدوث 20% تقريبا» على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس:

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23.

وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.