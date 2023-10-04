حالة الطقس في مصر غدًا الخميس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس الليل

ويكون الطقس خلال فترات الليل، لطيفًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود البحر المتوسط حالة جوية معتدلة، وارتفاع أمواج يتراوح من متر لـ 1.75 متر، وكذلك يسود البحر الأحمر حالة جوية معتدلة، بارتفاع أمواج يتراوح من 1.5 لـ 2.25 متر.



وتشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 50%، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

كما تكون هناك شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس:

القاهرة الكبرى: العظمى 31، الصغرى 24.

الإسكندرية: العظمى 28، الصغرى 23.

العلمين الجديد: العظمى 28، الصغرى 22.

الأقصر: العظمى 39، الصغرى 25.

أسوان: العظمى 40، الصغرى 26.

الوادي الجديد: العظمى 37، الصغرى 23.

أبو سمبل: العظمى 40، الصغرى 26.

مرسى علم: العظمى 35، الصغرى 26.

شرم الشيخ: العظمى 36، الصغرى 26.