يوم للترحيب بطلاب الجامعة الأهلية فى جنوب الوادي

نظمت جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية التمريض، كما نظمت يومًا ترحيبيًا بالجامعة الأهلية.

وحضر الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى ، والدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب اليوم الترحيبى لجامعة جنوب الوادى الاهلية.

وبدأ اليوم الترحيبي، بالسلام الجمهورى ورفع العلم المصري إيذاناً بانطلاق العام الدراسي الجديد، كما شهدوا أداء تحية العلم المصري.

شهد احتفال الجامعة الأهلية بانطلاق العام الجامعي الدراسي الجديد 2023/2024، ومراسم تحية العلم، حضور منسقى برامج الجامعة الاهلية واعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطلاب.

وهنأ رئيس جامعة جنوب الوادى ، طلاب جامعة جنوب الوادى الأهلية، والقائمين على العمل بها؛ بمناسبة بداية العام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأضاف أن الجامعة مكان للتعلم والتحصيل الدراسى مشيراً إلى أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية التى تشكل نصف شخصية الطالب وأنها تنمى الأداء التنافسى من أجل تحقيق المزيد من الجودة كما أنها استثمار جيد لوقت الطالب لذا يجب عليه الاستفادة من مهاراته وتطويرها وبناء قدراته.

وأورد إنه سيكون هناك تنسيق بين ممارسة الأنشطة الطلابية ومواعيد المحاضرات العلمية حتى يكون هناك توازن يحافظ على التحصيل الدراسى للطالب الجامعى.

وأوصى رئيس الجامعة، طلابه بالمثابرة والجهد وأن يكونوا على مستوى المسئولية ومقدرين لجهد أولياء أمورهم وتحملهم لنفقات تعليمهم وجهد الدولة أيضاً التى وفرت لهم كل سبل التعلم وما يخص العملية التعليمية مؤكدا انهم افضل استثمار للدولة مؤكدا ان بناء برج او مبنى اسهل كثيرا من بناء الانسان وهذه مهمة الجامعة المهتمة ببناء العقول وأكد ثقته في طلابه وانهم سيفوقون مستوى توقعاتهم ويصبحون قيمة مضافة للمجتمع والوطن .

وكرم رئيس الجامعة، بتكريم الطلاب الفائزين بالنشاط الصيفى في مجالات تنس الطاولة والشطرنج والتصوير الفوتوغرافى وتقديم الجوائز اليهم كما تضمنت فعاليات اليوم الترحيبى معرضاً للرسم والعاب رياضية وترويحية للطلاب.

استقبال الطلاب الجدد بكلية التمريض

في سياق مماثل، أقيم حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية التمريض، وقال الدكتور جمال عبد الحميد الصغير عميد الكلية

إن التمريض مهمة مقدسة مثل الطب تماما لذا يجب على الطلاب ان يؤمنوا برسالتهم متحملين في سبيلها كل معاناة وجهد حتى يعود المنتج النهائى بالنفع لنفسك واهلك ووطنك .

وأشارت الدكتورة إسلام ابراهيم رجب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الى ضرورة الاهتمام بالانشطة الطلابية على مستوى الكلية والجامعة كما وجهت الطلاب ببذل المزيد من الاجتهاد والعمل والانتظام في الدراسة النظرية والعملية، من خلال حضور المحاضرات بالقاعات الدراسية والمعامل.