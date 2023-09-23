مركز دندرة الثقافي يُناقش «الاقتصاد التكاملي» بالمنتدى الاقتصادي السنوي

بدأت اليوم السبت، فعاليات المنتدي الاقتصادي التكاملي، الذي ينظمه مركز دندرة الثقافي، بقرية دندرة غرب مدينة قنا.

4 محاور للمنتدي

وشملت فعاليات المنتدي 4 محاور رئيسية، نوقشت خلال جلستين حواريتين، وضم المحورالأول مفهوم الاقتصاد التكاملي وأثره على الفرد والمجتمع، والثاني مميزات وتحديات تطبيق الاقتصاد التكاملي، أما المحور الثالث فقد تناول كيفية تطبيق الاقتصاد التكاملي فى ظل قلة الإمكانيات المتاحة، وتناول المحور الرابع كيفية استثمار الفرص فى تطبيق الاقتصاد التكاملي.

وافتتح جلسات المنتدي الأمير هاشم الدندراوي رئيس مركز دندرة الثقافي المُنظم للمنتدي، وأمير الأسرة الدندراوية .

وحاضر فى الجلس الحوارية الأولي التي تناولت محورين حول الاقتصاد التكاملي، الدكتور علي عوني رئيس مركز جرهارت للعطاء الاجتماعي والمشاركة المدنية والمسؤولية الاجتماعية بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد عبد المجيد أستاذ المحاسبة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

حضور المنتدي

وتداولت الجلسة فى الاقتصاد التكاملي بأكثر من زاوية بداية من المصطلح ومايشير إليه من التكامل بين مجموعة بينها أهداف مشتركة والجميع يقدم مالديه لمعالجة الحالة الاقتصادية،والجديد في هذا الطرح أن التكامل الاقتصادبهذا المعني هنا ليس على مستوى الدول أو الشركات الكبرى وإنما على مستوى القاعدة العريضة من المجتمع التي تضم رب المنزل وربة المنزل والشاب المقبل على العمل والعامل الذي يملك الجهد.

وتم توضيح بعض المفاهيم المتداخلة مع الموضوع مثل التشارك والتعاون الاقتصادي،كذلك توضيح أن هذه التجرية يمكن تنفيذها في مجتمعات كثيرة يتوفر فيه مجموعة لديها ضابط أساسي بجانب العقود والمواثيق وهو الثقة والمسئولية المجتمعية،وتم طرح العديد من الاسئلة منها مدى تحقيق الاقتصاد التكاملي لأهداف التنمية المستدامة، وكيف يمكن للشباب استثمار هذا الطرح.

واُثني الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، بأطروحات مركز دندرة لمختلف الموضوعات التي تمس واقع الانسان والتى تسهم في علاج وحل أزماته ثم تحدث عن التكامل بصورته البسيطه في المجتمع الصعيدي في سابق عهده والتى تتطور بصوره أفضل بمثل هذا الطرح الذي يقدمه مركز دندرة .

وربط الدكتور محمود الشوبكي رئيس ومؤسس وحدة الدعم النفسي لمستشفى 57357، خلال كلمته موضوع المنتدى بجميع مناحي الحياة بداية من التواصل وصلة الأرحام والتعاون والتكافل وصولا إلى الاقتصاد التكاملي بأن تتضافر الجهود واختتم بالحث على أن يشعر الجميع بالآخرين فالحياة تتغير في لحظة وإذا أردت تعرف مقامك عند الله سبحانه وتعالى فمقامك حيث أقامك .

وأبرز أنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، تجربة شخصية أبرز من خلالها أن البيت الريفي يملك العزيمة ولديه الكثير من المهارات التي يمكن استثمارها،واختتم بما تمتلك الهوية المصرية والشخصية المصرية التي لها كلمة فاعلة في التكامل لتحقيق ماينشده المنتدى من الاقتصاد التكاملي.