محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يهنئان الرئيس بذكري انتصارات أكتوبر

هنأ أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحلول الذكري الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

بعث المحافظ، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية، قال فيها.. يطيب لي ويسعدني أن ارفع لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة والتى تتجدد معها كل معانى المجد والفخر والبطولة وتحقيق الجيش الباسل أعظم انتصارات شهدها التاريخ، داعيا الله عزوجل أن يعيد على فخامتكم هذه الايام المجيدة بموفور الصحة والعافية وأن يتحقق لمصرنا الغالية تحت قيادتكم كل ما تصبو إليه من آمال وأن يحفظكم الله لمصرنا قائدًا وزعيما وأن يحفظ الله مصر بكم." .

كما بعث المحافظ، برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد ذكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والمستشار حفنى الجبالى رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

رئيس الجامعة يهنأ الرئيس

فى السياق ذاته ارسل الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة ، قال فيها.. يطيب لي فخامة الرئيس بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن اسرة جامعة جنوب الوادي ان ابعث لسيادتكم بأطيب التهاني القلبية بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة الذكرى الخالدة في قلوب المصريين جميعا و التي تجسد جسارة وصمود الشعب المصري و قواته المسلحة ، و قدرته على عبور الازمات و مجابهة كافة التحديات و انتهز هذه الفرصة لأعرب لسيادتكم عن اطيب الامنيات بدوام الاستقرار و الازدهار لمصرنا الحبيبة تحت قيادة سيادتكم الرشيدة.