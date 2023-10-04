رئيس الأعلى للإعلام يشهد ختام الدورة الـ 57 لشباب الصحفيين الأفارقة

شهد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ختام الدورة الـ 57 لشباب الصحفيين الأفارقة، بحضور السفير حاتم حسوبه نائب مساعد وزير الخارجية، والسفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة زينب عباس، وادوارد أدزوتسا رئيس اتحاد الصحفيين الكونغوليين.

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واستهل الكاتب الصحفي كرم جبر، كلمته بالترحيب بالزميلات والزملاء الإعلاميين والصحفيين الأشقاء من جميع الدول الإفريقية، مؤكدًا أن هذه الدورات تؤكد حرص مصر على التعاون والتكامل مع جميع دول القارة السمراء.

وأضاف أنه يتمنى أن يكون الحضور استفادوا من الدورة، لتطوير العمل الإعلامي في الدول الإفريقية الشقيقة، وأن يكون هناك تواصل دائم بين الحضور والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضح أن علينا التركيز على قضايا البيئة نظرًا للأهمية القصوى لهذه القضية، التي تعد حديث الساعة مع الكوارث الطبيعية والتغير المناخي، مشيرًا إلى أهمية توعية الشعوب باستمرار في المجتمعات الأفريقية بخطورة هذه القضية خاصة وأن القارة السمراء تعتبر من الأكثر تأثرًا بالقضايا المناخية.

وأشار إلى ضرورة التركيز كذلك على تأثير الثورة الصناعية الخامسة، ومستقبل الإعلام في ظل الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد متغيرات كبيرة ومذهلة فى مجال الإعلام ربما لا يمكن تصور حجمها.

واختتم رئيس المجلس، كلمته قائلًا: " إن مصر دولة أفريقية وعلاقتها ممتدة بكل دول القارة"، مؤكدًا حرص مصر على التعاون والتكامل مع جميع دول القارة السمراء.

من جانبه أكد الكاتب الصحفي محفوظ صابر رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير دكتور محمد حجازي، أهمية التواصل المستمر بين الزملاء الصحفيين والإعلاميين من مختلف الدول الأفريقية، مضيفًا أن مثل هذه الدورة تأتي كفرصة طيبة لأن يجتمع عدد من أبناء القارة في مناقشة المشاكل والقضايا المشتركة بما يحقق التواصل بين أبناء القارة.

فيما أكد السفير حاتم حسوبه، سعادته بحضور ختام هذه الدورة الهامة، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يكون الحضور قد استفاد من هذه الدورة، مضيفًا أن الصحفي جندي يدافع عن ثقافة وهوية وعقيدة وحضارة بلاده.