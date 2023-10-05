سيول مرسى مطروح.. المياه تحاصر الأهالي: الوضع صعب جدًا (شاهد)

شهدت عدد من المناطق بمرسى مطروح، هطول أمطار عزيرة وصلت لحد السيول.

ودخلت مياه السيول الأهالي المنازل، ما تسبب في محاصرة الأهالي بمناطق وادي الرمل والكيلو 4 ومنطقة القصر.

وطالب الأهالي بسرعة تحرك الجهات المسؤولة إلى المناطق التي شهدت وصول السيول إليها.

وقال أحد الأهالي: “الوضع صعب جداً في مطروح بعد تعرضها لكمية أمطار رهيبة ادت لحدوث سيول شديدة وغير مسبوقة”.

وطالب المواطن، بضرورة التحرك لإغاثة المناطق دي علي وجه السرعة لإنقاذ الأهالي العالقين.

وأردف أن من بين هذه المناطق التي تأثرت بالسيول: منطقة وادي الرمل ووادي ماجد

والقصر ( حي الزيتون) والقصر جنوب الوحدة المحلية والكيلو ٤ والطريق الدائري.